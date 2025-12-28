Переговоры Трампа и Зеленского перенесли на поздний вечер

Переговоры между лидерами США и Украины, Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, назначены на вечер 28 декабря. Как передает РИА Новости со ссылкой на администрацию Белого дома, встреча начнется в 21:00 по московскому времени.

«Обновленное расписание: 1 час по полудни (21.00 мск) президент участвует в двусторонней встрече с президентом Украины», — говорится в официальном уведомлении.

Местом для диалога глав государств станет солнечный штат Флорида, а именно Палм-Бич. Именно здесь находится частный гольф-клуб Трампа «Мар-а-Лаго», который часто выполняет роль неофициальной резиденции и площадки для дипломатических мероприятий действующего американского президента.

Ранее сообщалось о том, что президент Трамп занимается гольфом перед переговорами с Зеленским.