Украинский президент Владимир Зеленский мешает своей стране заключить мир с российской стороной, поэтому растет вероятность того, что мирные переговоры будут проходить без его участия. Соответствующее заявление сделал обозреватель Вольфганг Койдль в своем материале для немецкой газеты Weltwoche .

По словам журналиста, переговоры с Россией уже «неминуемы», но украинский лидер самостоятельно создает для них препятствия. По предположению Койдля, если ситуация и будет продолжаться в таком духе, то переговоры придется проводить без него.

Он выразил мнение, что вопрос стоит не в устранении Зеленского, а во времени, когда это случится. Данный способ решения проблемы давно стоит на повестке дня даже в Брюсселе и Соединенных Штатах, заявил Койдль.