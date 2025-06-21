Перелом в тактике: Иран отказался от прежних атак по Израилю и выбрал более точечный подход

В последние недели иранские власти кардинально пересмотрели свою стратегию в отношении атак на Израиль, сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.

Если раньше Иран активно запускал многочисленные ракеты и совершал предварительные удары для ослабления военных объектов Израиля, то теперь ситуация кардинально меняется — Тегеран переходит к более скоординированным и точечным действиям.

«Было замечено, что Иран запустил ракету и ракета легко преодолела американские системы THAAD, Patriot, Arrow 3, Arrow 2, [израильские системы] «Праща Давида» и «Железный купол», поразив заранее определенную цель», — рассказал собеседник телеканала.

В первые дни реализации ответных атак Ирана на начатую 13 июня израильскую военную операцию Тегеран запускал более ста ракет за один раз. Сейчас же ситуация изменилась — израильская сторона сообщает, что количество ракет, запускаемых за одну атаку, уменьшилось до десяти.

Так, например, в ночь на 21 июня Иран запустил всего пять ракет, при этом, как сообщило агентство Ynet, речь шла о баллистических ракетах.

Недавно бывший заместитель генерального директора Национального киберуправления Израиля Рафаэль Франко сообщил, что за последние дни Иран начал подключаться к частным видеокамерам наблюдения в Израиле для сбора информации о последствиях ударов и для повышения точности своих дальнейших атак.

Израиль в свою очередь продолжает наносить удары по объектам хранения и пусковым установкам ракет в Иране с помощью авиации. Помимо этого, главной целью остается ликвидация ядерных объектов страны.

Ранее сообщалось, что в Иране в результате израильского удара погиб еще один ученый-ядерщик вместе со своей женой.