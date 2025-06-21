В Иране вместе с женой погиб ученый-ядерщик после израильского удара

Иранский ученый-ядерщик Исар Табатабаи-Камше вместе с супругой Мансуре Хаджи-Салем погибли в результате израильского удара, сообщило агентство Mehr. Инцидент произошел в ночь с 19 на 20 июня.

Место происшествия и точные обстоятельства гибели ученого не уточняются.

Исар Табатабаи-Камше был одним из ведущих специалистов в области атомной энергетики Ирана. Получив степень магистра машиностроения в 2004 году, он позднее защитил докторскую в сфере ядерных технологий и посвятил многие годы развитию атомной промышленности своей страны.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась в ночь на 13 июня, когда Израиль объявил о проведении операции «Восходящий лев», направленной на уничтожение иранских ядерных объектов, участвующих в разработке ядерной программы.

В результате атаки Израиля по Ирану ранее также погибли и другие ученые, связанные с разработкой иранской ядерной программы. Так, сообщалось о смерти физика-ядерщика и бригадного генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ферейдуна Аббаси-Давани, президента Исламского университета Азад в Тегеране, физика-ядерщика Мохаммада Мехди Техранчи, а также физика-ядерщика Абдула Хамида Минучехра.

Ранее геостратег Андрей Школьников назвал причину ирано-израильского конфликта.