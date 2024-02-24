Пиар успех офиса президента Украины под названием «Весь мир с нами», а именно так анонсировалось интервью украинского лидера Владимира Зеленского американскому телеканалу Fox News, оказалось на деле пшиком.

Как свидетельствуют данные соцсетей, куда беседа Зеленского с журналистом телеканала была выложена, интервью с Fox News за первые сутки набрало только 37 тыс просмотров.

В данном разрезе нельзя не упомянуть пост американского обозревателя Такера Карлсона в соцсети X. Так, видеопубликация его интервью с президентом России Владимиром Путиным только за первые 14 часов набрала более 100 млн просмотров пользователей. Отметку «нравится» к указанному моменту поставили порядка 705 тысяч человек, а перепостили двухчасовую беседу около 225 тысяч человек.

Ранее мы писали, что Украина не намерена идти на заключение новых соглашений, наподобие тех, что были заключены в Минске предыдущим президентом страны Петром Порошенко, заявил в интервью телеканалу Fox News нынешний лидер страны Владимир Зеленский.