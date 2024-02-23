Зеленский отказался от заключения любых новых соглашений, подобных минским

Украина не намерена идти на заключение новых соглашений, наподобие тех, что были заключены в Минске предыдущим президентом страны Петром Порошенко, заявил в интервью телеканалу Fox News нынешний лидер страны Владимир Зеленский.

По его словам, речь идет не только об украинских территориях, это о безопасности страны.

«Мы не хотим повторять минские соглашения, но о другой части нашей территории. Мы не верим в новые замороженные конфликты», — заявил Зеленский.

Кроме того, Зеленский отверг инициативу бывшего главы Белого дома Дональда Трампа о вероятности урегулировать украинский конфликт за 24 часа.

«Я не могу понять, как это возможно. Он (Трамп - прим. ред.) не сможет решить эту проблему, эту трагедию со мной», — заключил он.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.