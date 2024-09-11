С первых минут дебатов республиканец Дональд Трамп и вице-президент Камала Харрис ринулись, словно заправские боксеры, в бой и стали наперебой критиковать друг друга за различные просчеты.

Трамп обвинил оппонентку, что у Харрис нет никакого собственного экономического плана. А вся ее программа — калька с плана действующего президента США Джо Байдена.

«Это у него нет плана! Он заботится только о себе, а не о вас!» — парировала Харрис.

В США начался первый раунд предвыборных теледебатов кандидатов на пост главы Белого дома: миллиардера Дональда Трампа и действующего вице-президента страны Камалы Харрис. Трансляцию ведет Телеграм-канал РИА Новости: США.

Сообщается, что политики поднялись на подиум и обменялись рукопожатиями. Демократка Камала Харрис, дойдя до трибуны оппонента-республиканца, первой протянула руку Дональду Трампу и даже представилась ему.