Первый чеченский спутник «Ахмат-1» успешно выведен на орбиту

Спутник «Ахмат-1», который был произведен в Чеченской Республике, успешно выведен на орбиту. Об этом сообщили ТАСС со ссылкой на Юго-Западный государственный университет (ЮЗГУ), при сотрудничестве с которым был создан космический аппарат.

«Спутник выведен на орбиту и начал выполнять работу», – сообщили в пресс-службе ЮЗГУ.

Проектирование и создание спутника «Ахмат» проходило в рамках федерального проекта Space-Pi и программы «Дежурный по планете». Его цель – приобщение школьников и студентов к изучению и исследованию космоса и космических технологий.

«Ахмат-1» имеет вес 2,5 кг. Он обеспечен модулем приема сообщений автоматического зависимого наблюдения вещания (АЗН-В). Спутник предназначен для отслеживания воздушных судов в пределах 1500 км. Отмечается, что на аппарате впервые испытают технологию данных, которые будут поступать напрямую от самолета до диспетчерского пункта.

Вместе с «Ахматом-1» в космос были запущены еще 41 космический аппарат в качестве попутной полезной нагрузки на ракете-носителе «Союз-2».

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