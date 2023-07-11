Первый с 2019 года самолет вылетел из Сочи в Тбилиси

Первый с 2019 года самолет вылетел из России по маршруту Сочи-Тбилиси, сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании Red Wings.

Самолет авиакомпании вылетел примерно в 16:10 по московскому времени из международного аэропорта в Адлере. Он приземлится в международном аэропорту имени Шота Руставели в Тбилиси. Время полета составляет 1 час 15 минут.

10 мая президент России Владимир Путин подписал указ, который отменяет визовый режим для граждан Грузии. Также российский лидер снял запрет на перелеты между РФ и Грузией.

19 мая первый рейс из России – из Москвы, приземлился в аэропорту Тбилиси. В это время представители оппозиционных партий устроили акцию протеста у здания аэропорта из-за возобновления авиаперелетов с РФ.

На данный момент перелет в Грузию и из нее осуществляют авиакомпании Georgian Airways, Air Dilijans и Red Wings.

Россия по решению Путина временно ограничивала перелеты в Грузию в июле 2019 года. Ранее авиасообщение между странами было прервано в августе 2008 года на фоне конфликта в Южной Осетии. Полеты были возобновлены летом 2010 года и только для чартерных рейсов вплоть до 2014 года.