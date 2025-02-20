Песков анонсировал международный телефонный разговор Путина 20 февраля

Во второй половине дня президент Российской Федерации Владимир Путин проведет международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам чиновника, такой разговор включен в рабочую программу президента. Песков также напомнил, что во время общения с представителями СМИ в Санкт-Петербурге российский лидер выразил намерение провести «несколько телефонных разговоров».

Ранее сообщалось, что Путин пообщался с внуком Собчака у памятника первому мэру Санкт-Петербурга.