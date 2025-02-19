Путин пообщался в Петербурге с внуком Собчака

Во время мероприятий в Санкт-Петербурге в среду президент России Владимир Путин пообщался и с внуком первого и единственного мэра Северной столицы Анатолия Собчака. Об этом пишет ТАСС.

По данным журналистов, в 25-ю годовщину смерти Анатолия Собчака Путин возложил букет красных роз к его памятнику, расположенному на Васильевском острове. Среди гостей оказалась и Ксения Собчак вместе с сыном Платоном.

Путин позвал к себе внука первого мэра Санкт-Петербурга, пожал руку и коротко с ним поговорил. Рассказали президенту и об успехах Платона на Олимпиаде, на что Путин ответил, что залог успеха – делать то, что нравится.

Ранее в Петербурге президент Владимир Путин шуткой поддержал оговорившегося журналиста.