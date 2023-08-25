Песков анонсировал скорую встречу между президентами России и Турции
Фото: [© Алексей Никольский/РИА Новости]
По его словам, эта встреча уже готовится.
Пресс-секретарь российского лидера заявил, что соответствующие службы уже занимаются подготовкой встречи между Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.
«Она уже готовится, готовится весьма плотно», - указал он журналистам.
Его слова привело ТАСС. Дмитрий Песков сообщил, что о точном времени и месте этой встречи будет дополнительно и своевременно объявлено.