Песков: график Путина никак не изменился после удара ATACMS по Брянской области

Политика

Фото: [Медиасток.рф]

Российский лидер ежедневно уделяет множество часов теме, касающейся СВО. Об этом сообщил ТАСС, цитируя слова пресс-секретаря президента России.

Несмотря на недавние ракетные атаки ВСУ с использованием ATACMS по Брянской области, президент России Владимир Путин продолжает следовать своему установленному расписанию. Так, глава государства проводит совещания и разговоры, получает доклады и т.д.

Вопросы специальной военной операции по-прежнему занимают значительное место в его повестке. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что данная тема остается важной частью рабочего дня Путина. Остальные запланированные мероприятия проходят по плану.

Ранее в Турции отреагировали на разрешение ВСУ ударять по России ATACMS. По мнению авторов местного издания, подобные действия со стороны США способны усугубить ситуацию для Киева. Также не исключены риски эскалации конфликта.

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