Песков исключил возвращение к зерновой сделке в данный момент

Это станет возможным только тогда, когда Запад выполнит российскую часть данного договора.

Пресс-секретарь президента России ответил журналистам насчет письма генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, которое тот направил Владимиру Путину. В нем международная организация предлагала возобновить сделку по украинскому зерну, обещая когда-нибудь в будущем начать выполнять все условия, которые касаются России.

«В настоящий момент вернуться к этой сделке невозможно, потому что она не выполняется», - подчеркнул Дмитрий Песков.

Его слова привело ТАСС. Он добавил, что российский лидер дал всем четко понять – РФ сразу же вернется к сделке, как только она будет исполнена со стороны других участников.