Песков: Кремль изначально не ждал прорыва от третьего раунда переговоров с Украиной
Песков: Кремль изначально не ждал прорыва от третьего раунда переговоров
Фото: [Медиасток.рф]
В ходе третьего раунда переговоров с украинской стороной не ожидалось каких-либо значительных результатов, о чем заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, в интервью ТАСС.
Напомним, 23 июля в турецком Стамбуле состоялся очередной раунд переговоров российской и украинской групп по ключевым аспектам проводимой РФ СВО на Украине.
«Собственно, прорыв мы не ждали. Прорыв вряд ли возможен», – сказал Песков журналистам.
По его словам, Владимир Мединский, являющийся помощником президента Российской Федерации и главой российской делегации, заявил, что позиции сторон в отношении проектов меморандумов о прекращении конфликта существенно различаются.
Ранее Песков заявил о важности создания буферных зон на границе с Украиной, подчеркнув, что это необходимо для защиты российской территории от попыток Киева перенести туда боевые действия.