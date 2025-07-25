Песков: Кремль изначально не ждал прорыва от третьего раунда переговоров с Украиной

В ходе третьего раунда переговоров с украинской стороной не ожидалось каких-либо значительных результатов, о чем заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, в интервью ТАСС .

Напомним, 23 июля в турецком Стамбуле состоялся очередной раунд переговоров российской и украинской групп по ключевым аспектам проводимой РФ СВО на Украине.

«Собственно, прорыв мы не ждали. Прорыв вряд ли возможен», – сказал Песков журналистам.

По его словам, Владимир Мединский, являющийся помощником президента Российской Федерации и главой российской делегации, заявил, что позиции сторон в отношении проектов меморандумов о прекращении конфликта существенно различаются.

Ранее Песков заявил о важности создания буферных зон на границе с Украиной, подчеркнув, что это необходимо для защиты российской территории от попыток Киева перенести туда боевые действия.