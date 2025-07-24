Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о важности создания буферных зон на границе с Украиной, подчеркнув, что это необходимо для защиты российской территории от попыток Киева перенести туда боевые действия, передает ТАСС.

По словам представителя Кремля, такие попытки украинской стороны не являются новым элементом в текущем конфликте.

«Именно поэтому наши военные делают все возможное для создания определенных буферных зон и так далее, а главное — для уничтожения военной и околовоенной инфраструктуры украинского режима», — сказал Песков.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно высказывался о необходимости создания «буферных зон» или «санитарных зон» на украинской территории для защиты России от обстрелов и диверсий.

Глава государства подчеркивал, что для безопасности приграничных регионов РФ, таких как Белгородская, Курская, Брянская области, необходимо отодвинуть линию фронта, чтобы украинские войска не могли обстреливать российскую территорию.

В своих выступлениях Путин также заявлял о возможности прекращения огня, но при условии, если Украина откажется от попыток вернуть потерянные территории, включая Крым, ДНР и ЛНР.

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский назвал условие для встречи президента РФ Владимира Путина с главой киевского режима Владимиром Зеленским.