Песков: Москва продолжит объяснять Ирану свою точку зрения по украинскому кризису

Россия намерена продолжать разъяснения своей позиции по украинскому аспекту, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

«Мы будем продолжать делиться нашей позицией и всеми связанными с этим конфликтом аспектами с нашими иранскими партнерами», — отметил Песков.

Так он высказался по поводу заявления президента Ирана Масуда Пезешкиана, который на Генассамблеи ООН сказал, что в Тегеране «никогда не поддерживали агрессию против Украины».

Пезешкиан выразил готовность Ирана обсуждать ситуацию на Украине с Европой и США за столом переговоров.

«Это суверенное мнение Ирана», — прокомментировал Песков.

По его словам, между Москвой и Тегераном плодотворное взаимодействие развивается во многих различных сферах.

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