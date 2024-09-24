Политолог Межуев пояснил, почему высока вероятность снятия Байденом запрета на удары по России

По словам политолога Бориса Межуева, американский лидер Джо Байден, вероятнее всего, все же согласится снять запрет для Незалежной на нанесение ударов американским оружием вглубь России. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что информационная кампания по подготовке визита Зеленского не была бы такой мощной, если бы было заранее известно, что Байден не даст согласия. Однако, скорее всего, данное разрешение будет сопровождаться какими-либо оговорками.

По мнению эксперта, оговорки будут следующими – только военные цели, чтобы не было ударов по мирным жителям и гражданским объектам и по крупным городам, а также с целью переговоров с позиции силы.

Ранее сообщалось, что в США отложили рассмотрение вопроса по ударам вглубь России из-за предупреждения Путина.