Песков: Москва запретит деятельность в России СМИ США

Напомним, что 4 сентября CNN сообщил о включении ряда российских СМИ в список санкций США. Причиной стали подозрения во вмешательстве в президентские выборы. В потенциальном перечне «Россия сегодня» и ее дочерние компании (РИА Новости, RT, Ruptly и Sputnik). Позже появилась официальная публикация Минфина США. Кроме того, американские санкции затронули персонально главреда медиагруппы Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров телеканала RT.

По словам представителя Кремля, часть ограничительных мер в ответ на санкции Вашингтона против ряда американских СМИ уже работает.

«Зеркальных мер быть не может. В Штатах нет государственного информационного агентства, и в Штатах нет государственного телеканала. Но, безусловно, меры, которые станут ограничениями для их СМИ в распространении их информации, здесь будут», — сказал Песков.

Какие именно американские СМИ попадут под российские ограничения, пресс-секретарь президента не уточнил.Ранее RT ответил на попадание в список санкций из-за «влияния на выборы» в США.