RT ответил на попадание в список санкций из-за «влияния на выборы» в США

RT и ряд российских СМИ подвели под санкции США. Американские коллеги из CNN в очередной раз попросили прокомментировать заявления Белого дома, который обвинил масс-медиа из РФ в «кампании по влиянию на президентские выборы».

Беседу с американскими журналистами вела заместитель главного редактора RT Анна Белкина. Она и редакция дружно посмеялись над планами администрации США обвинить канал в неких манипуляциях, влияющих на президентские выборы в Америке.

Более того, вопросы от CNN породили массу шуток.

«В жизни есть три неизбежные вещи: смерть, налоги и вмешательство RT в американские выборы <...> Где-то госсекретарь Клинтон грустит, что в этот раз все не из-за нее», — ответил канал.

Напомним, что 4 сентября CNN сообщил о включении ряда российских СМИ в список санкций США. Причиной стали подозрения во вмешательстве в президентские выборы. В потенциальном перечне «Россия сегодня» и ее дочерние компании (РИА Новости, RT, Ruptly и Sputnik). Позже появилась официальная публикация Минфина США.

Ранее сообщалось, что Кремль сделал заявление из-за требований Киева арестовать Путина.