Песков напомнил о необходимости достичь все цели СВО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о важности для РФ достижения целей специальной военной операции на Украине. Пескова цитируют РИА Новости .

Он также добавил, что цели могут быть достигнуты разными путями. Какими – не уточнил.

«Для нас важно достигнуть стоящих перед нами целей», – сказал Песков.

Также, подчеркнул Песков, Россия никогда не закрывала двери для мирных переговоров, но пока перспектив для этого не видно.

6 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ядерное оружие не будет использоваться в ходе СВО. О его применении, по словам белорусского лидера, стоит задуматься только в том случае, если будет исходить прямая угроза от НАТО.

Лукашенко также заявил, что к осени ситуация на Украине должна измениться. Он отметил, что могут начаться переговоры по урегулированию конфликта.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. К одним из главных ее целей Путин отнес демилитаризацию, денацификацию соседнего государства, а также защиту мирных жителей ДНР и ЛНР. Впоследствии территории Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей стали частью России.