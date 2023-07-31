Песков: НАТО бесцельно расходует многомиллиардные ресурсы на Украину

Контрнаступление ВСУ не получается, так как оно планировалось, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

В результате многомиллиардные ресурсы, переданные НАТО киевскому режиму, тратятся бесцельно. Это начинает вызывать беспокойство у налогоплательщиков западных союзников Украины.

Песков отметил, что коллективный Запад использует Киев как инструмент в борьбе с Россией, поэтому в нынешних условиях и с нынешним руководством Украины мирное урегулирование невозможно.

Не добившись успехов на фронте, киевский режим сделал ставку на террористические удары по гражданским объектам.