Песков назвал абсурдом решение МУС об аресте Шойгу и Герасимова

Россия считает абсурдными любые решения об аресте ее граждан, которые выносятся Международным уголовным судом. Такое заявление сделал Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента. Его слова привел ТАСС .

Песков напомнил, что РФ не признает юридического статуса Международного уголовного суда, а значит не подпадает под его юрисдикцию. Поэтому очередные решения об аресте, который на этот раз касаются Сергея Шойгу и Валерия Герасимова, выглядят нелепо.

«Мы считаем их достаточно абсурдными, как и прошлые два ордера, которые касались главы государства и нашего детского омбудсмена», - указал он.

Россия не собирается признавать эти ордера, подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина. Ранее Песков крайне негативно оценил решение США начать поставлять оружие украинским националистам. Он указал, что Соединенные Штаты перестали гнушаться чем-либо в попытке причинить ущерб России.