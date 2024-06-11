Песков оценил решение США начать поставки оружия украинским националистам

Кремль крайне негативно отнесся к решению Соединенных Штатов начать поставки националистическому батальону «Азов»*. Такое заявление сделал Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента Владимира Путина. Его слова привели РИА Новости .

Песков напомнил, что в случае с «Азовом»* речь идет об ультранационалистическом подразделении. Опасения России оправдывается – ползучие идеи неонацизма распространяются по всему миру.

«Они ничем не гнушаются в своих попытках подавить Россию, используя Украину, украинский народ в качестве инструмента в своих руках», - указал он.

Ранее Песков отозвался о возможном мирном соглашении между РФ и Украиной. По его словам, правительство Зеленского само закрыло эту дверь. Если с кем-то и можно вести переговоры, то точно не с Зеленским, который стал нелегитимен на своем посту.

*признана в России террористической организацией, запрещена на ее территории