Песков назвал гуманитарную ситуацию в секторе Газа катастрофой

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о гуманитарной ситуации в секторе Газа. По словам представителя Кремля, она является катастрофической. Его слова цитируют РИА Новости.

«Сейчас, к сожалению, в Газе происходит гуманитарная катастрофа, туда нужно доставлять гуманитарную помощь. Вместе с тем, пока через КПП «Рафах» грузовики с гумпомощью не допускаются, туда буквально, 2 десятка грузовиков пустили, не более того, это очень мало. Не выпускают людей, поэтому ситуация катастрофическая», – сказал Песков.

Он подчеркнул, что ситуация может значительно ухудшиться при проведении Израилем наземной операции.

Ранее о том, что в секторе Газа сложилась настоящая гуманитарная катастрофа сообщило агентство ООН по делам палестинских беженцев, а Министерство здравоохранения Палестины заявило, что в анклаве могут вспыхнуть очаги заболевания оспой и часоткой.

Обострение палестино-израильского конфликта началось после того, как палестинская исламистская группировка ХАМАС выпустила по Израилю порядка пяти тысяч ракет. После этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала масштабные удары по сектору Газа, власть в котором принадлежит хамасовцам, а также объявила о намерении начать наземную операцию.

Также боевики ХАМАС 7 октября вторглись на территорию Израиля, откуда в заложники забрали более 200 человек. Сейчас с представителями движения по вопросу освобождения пленных ведут диалог представители ООН, а также дипломатических ведомств стран, чьи граждане оказались заложниками. Среди них также есть россияне.

Израиль до сих пор не начал наземную операцию в Газе. У ЦАХАЛ есть технические возможности для ее проведения, но есть одно «но», считают эксперты. Подробнее — в материале «Подмосковье сегодня».