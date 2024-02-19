Песков назвал хамскими высказывания западных государственных деятелей по поводу смерти Навального

По мнению Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского президента, многие выступления, которые делал Запад после смерти российского оппозиционера Навального*, являются неприкрытым хамством. Они совершенно не красят их авторов. Такую точку зрения привели РИА Новости .

Дмитрий Песков напомнил, что пока не существует никаких официальных результатов причин смерти Навального*.

«В условиях, когда нет никакой информации, выступать с такими откровенно хамскими заявлениями, мы считаем абсолютно непозволительно», - указал он.

Песков также добавил, что подобные высказывания не подобают высоким государственным деятелям, и никак не красят их.

Ранее Песков уже предлагал всем дождаться официальной причины смерти Навального*, которую должна выявить экспертиза, а не заниматься домыслами.

*был внесен в перечень экстремистов и террористов