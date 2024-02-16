Песков заявил, что причину смерти Навального должны выяснить медики

В пятницу, 16 февраля, УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Навального*. Он скончался в колонии «Полярный волк». По информации ведомства, заключенный почувствовал себя плохо после прогулки. Источники сообщают, что причиной смерти стал оторвавший тромб.

Песков заявил, что президенту РФ Владимиру Путино уже доложено о случившемся.

«Это должны медики как-то выяснять», — ответил Песков на вопрос о причине смерти. Видео с его ответом опубликовал журналист Павел Зарубин.

Пресс-секретарь российского президента также сообщил, что ФСИН на данный момент делает все шаги по установленным в таком случае правиле.

Навальный* был блогером, который получил известность благодаря расследованиям в отношении некоторых политиков. Он являлся главой «Фонда борьбы с коррупцией»**. Также Навальный* намеревался участвовать в выборах президента РФ в 2018 году, однако был не допущен к президентской гонке из-за судимости.

В сентябре 2021 года на Навального* завели уголовное дело за создание и руководство экстремистским сообществом. В октябре 2022 года сообщалось, что в отношении обвиняемого также проводится расследование за призывы к экстремизму и финансирование экстремистской деятельности.

В августе прошлого года Мосгорсуд приговорил Навального* к 19 годам колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества.

*признан в России террористом и экстремистом

**признан экстремистской организацией и запрещен в РФ