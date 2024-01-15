В одном из западных изданий появилась статья о том, что Германия может вступить в боевые действия с Россией после поражения Украины. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Берлину следует беспокоиться из-за своей серьезной и непосредственной вовлеченности в украинский конфликт. Об этом сообщает Life.ru .

Он пояснил, что версия о секретной атаке российской армии на Североатлантический альянс не имеет под собой почвы.

По мнению политика, именно глубокая втянутость в конфликт в Незалежной должна стать предметом обеспокоенности Берлина.