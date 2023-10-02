Песков назвал отказ США финансировать Украину временным

«Очевидно, что это временное явление, и, конечно, Америка продолжит свою вовлеченность в этот конфликт - фактически прямую вовлеченность», – сказал Песков журналистам.

В минувшее воскресенье президент США Джо Байден подписал закон, который был одобрен конгрессом. Документ подразумевает возможность продолжить финансирование работы правительства на 45 дней, то есть до 17 ноября. В законе не предусмотрено выделение бюджета на нужды ВСУ. Американский лидер неоднократно заявлял, что Вашингтон ни при каких обстоятельствах не может позволить себе прекратить помогать Украине.

Байден пошел на такой шаг – подписание закона о формировании бюджета, чтобы избежать в Штатах шатдауна, который мог наступить в октябре. Ранее в Белом доме сообщили, что военным и госслужащим придется бесплатно работать в случае шатдауна.

После начала специальной военной операции РФ на Украине США и другие страны Запада, в том числе Евросоюза, начали оказывать активную поддержку Киеву, поставляя ВСУ свое оружие, военную технику, боеприпасы. МИД РФ ранее направлял ноту протеста в связи с бесконтрольной поставкой западными «партнерами» оружия, однако никакой реакции от них не последовало.