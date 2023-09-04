Песков назвал открытым вопрос формата участия Путина в саммите G20

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил сегодня, что решение о формате участия президента Владимира Путина в саммите G20 до сих пор остается на стадии обсуждения.

Об этом сообщило агентство РИА Новости.

По словам Пескова, вопрос участия президента России в предстоящем саммите G20, который должен состояться в ближайшее время, остается актуальным, но окончательное решение еще не принято.

Напомним, что саммит состоится G20 анонсирован на выходные сентября, 9–10-го числа, в столице Нью-Дели. Индия станет в первый раз в своей истории хозяйкой данного мероприятия. Встречи крупнейших глав государств пройдут в индийском выставочном центре Прагати Майдан (Бхарат Мандапам).