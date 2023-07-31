Песков назвал попытки Киева устраивать теракты на территории РФ актами отчаяния

В ночь на 30 июля ВСУ предприняли попытку атаковать деловой центр «Москва-Сити». Один взрыв произошел в 50-этажном здании «IQ-квартала», где были выбиты стекла на двух башнях. В результате атаки пострадал один человек.

«Разумеется, какие-то акты отчаяния на фоне вот этих неудач, конечно, киевский режим - он прибегает к подобной террористической тактике нанесения террористических ударов. Эти террористические удары, которые нацелены именно на гражданские цели, именно на какие-то социальные цели. Это отвратительно, с этим будем продолжать бороться», – сказал Песков.

Он также добавил, что ВСУ не испытывают успехов в попытках запугать Россию.

28 июля Министерство обороны РФ сообщило о запуске ракеты, который ВСУ произвели по Таганрогу. По информации ведомства, российские системы ПВО сбили зенитную ракету комплекса ПВО С-200, а ее осколки упали на здания города. Также в этот день ведомство сообщило о второй сбитой такой ракете в Ростовской области.

30 июля под Таганрогом в Дарагановке упал беспилотник. В результате была повреждена кровля частного дома.

17 июля киевский режим совершил теракт на Крымском мосту, в результате чего погибло два человека. Было повреждено автомобильное полотно. На мосту уже начались восстановительные работы.