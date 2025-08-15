Песков назвал состав российской делегации для переговоров с США в формате «три на три»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на предстоящих переговорах с США в формате «три на три» российскую сторону представят министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Об этом сообщает CNN.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована на 15 августа в Анкоридже на Аляске. Переговоры пройдут в формате «три на три»: помимо глав государств, с каждой стороны будут присутствовать по два высокопоставленных чиновника. Российскую делегацию дополнят министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.

Как сообщила журналистка CNN Кейтлан Коллинз со ссылкой на Пескова, состав делегации был согласован заранее. Выбор Аляски в качестве места встречи не случаен — это нейтральная территория, что позволяет снизить политическое напряжение. Американскую делегацию, по предварительным данным, возглавит Трамп в сопровождении госсекретаря и советника по национальной безопасности.

Ранее сообщалось о том, что глава ЦРУ включен в состав американской делегации на переговорах с Россией.