Территориальные претензии украинского президента Владимира Зеленского к РФ являются не глупостью, а попыткой скрыть собственные проблемы в качестве главы государства. Украинский лидер хочет быть похожим на своего российского коллегу Владимира Путина и получать поддержку от всего народа, но этого у него не получается. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

По словам Пескова, заявления Зеленского являются попыткой «закамуфлировать» проблемы, которые испытывает он сам и киевский режим, находящийся под его контролем. Песков заявил, что у украинского президента в самом деле имеются большие проблемы, которые он отказывается останавливать.

Пресс-секретарь президента также заявил, что украинский лидер всеми силами пытается вернуть ситуацию, в которой он получал огромные средства от европейских и западных государствах. В то же время, такого больше не будет, добавил Песков. Деньги и снаряды уже кончаются у спонсоров Зеленского, заключил он.

Ранее Песков назвал сроки визита Путина в Турцию и Северную Корею.