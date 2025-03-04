Песков назвал условие для проведения переговоров России и США

Переговоры России и США по мирному урегулированию ситуации на Украине не смогут начаться до возобновления полноценной работы дипломатических представительств двух стран, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Встреча представителей РФ и США по вопросу работы посольств в Москве и Вашингтоне состоялась 27 февраля в Стамбуле. Они продлились более шести часов.

Представители Министерства иностранных дел РФ заявили, что в ходе переговоров обсуждались вопросы, связанные с дипломатической собственностью России в США в контексте возвращения РФ шести объектов недвижимости, которые были незаконно изъяты с 2016 по 2018 годы.

Ранее сообщалось о том, что США объявили о приостановке всей военной помощи Украине.