Над венгерским премьер-министром Виктором Орбаном теперь глумятся в Евросоюзе за его приезд в Москву. Такое мнение высказал Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента. Видео с его заявлением появилось в Telegram-канале «Мастерская новых медиа».

Песков выразил свою точку зрения во время встречи с участниками одного их фестивалей. По его мнению, европейцы, которые называют и считают себя «золотым миллиардом», крайне непорядочно поступают с теми, чье мнение отличается от общепринятого. В качестве примера он привел Виктора Орбана, премьер-министра Венгрии. Его подвергли обструкции за встречу с Владимиром Путиным.

«За эту поездку в Москву теперь просто глумятся над ним всем Евросоюзом», - указал Песков.

Он добавил, что считает данную ситуацию жутчайшей.

Ранее Песков прокомментировал заявление главы Главного управления разведки Украины Буданова о покушении на президента РФ. Он назвал должными все меры безопасности, которые предпринимают спецслужбы России для защиты своего лидера.