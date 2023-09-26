Песков не подтвердил информацию о гибели командующего ЧФ адмирала Соколова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил информацию о гибели командующего Черноморским флотом Виктора Соколова. Представитель Кремля заявил, что у него нет информации.

Ранее в сети активно начала распространяться информация о смерти Соколова. Преимущественно об этом сообщила украинская пресса. По ее данным, командующий ЧФ погиб во время удара ВСУ крылатыми ракетами по штабу флота в Севастополе 22 сентября.

«От Минобороны РФ не было никакой информации», – сказал Песков журналистам.

В результате атаки украинских военных на Севастополь было повреждено историческое здание Черноморского флота в центральном районе города. Министерство обороны России сообщило, что ПВО сбила пять ракет. По предварительной информации, ВСУ использовали переданные Британией англо-французские ракеты Storm Shadow.

Также в Минобороны РФ сообщили о гибели одного военного, однако позже ведомство уточнило, что военнослужащий пропал без вести.

25 сентября Военно-морской Флот России опроверг информацию о гибели Соколова. Представитель ведомства заявил, что такая информация стала бы общедоступной в случае правдивости. По его словам, военачальника даже не было в момент удара по штабу.