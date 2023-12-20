Песков не увидел никаких предпосылок для начала мирных переговоров с Украиной

Переговорный процесс не актуален на данный момент, в этом уверен пресс-секретарь российского президента.

Дмитрий Песков заявил журналистам, что вопрос дипломатических усилий по достижению прекращения огня на фронте специальной операции, сейчас не актуален.

«Мы неоднократно повторяли, что для этих переговоров нет никакого базиса, никакого фундамента, нет никаких предпосылок для таких переговоров», - указал он.

Его слова привело ТАСС. Такие слова последовали на просьбу прокомментировать слова Владимира Зеленского о неактуальности переговоров.