Песков не захотел комментировать историю с избиением обвиняемого в сожжении Корана

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать историю с избиением сыном главы Чечни Рамзана Кадырова обвиняемого в сожжении Корана.

25 сентября руководитель Чеченской Республики опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает арестованного по обвинению в поджоге Корана Никиту Журавеля. Под роликом Кадыров написал, что его сын правильно поступил. Кадыров напомнил, что в России действует законодательство, которое запрещает надругательство на священными писаниями.

На опубликованным кадрах Адам наносит как минимум три удара ногой по Журевелю, после чего бросает его на пол и продолжает избиение.

Песков на просьбу журналистов прокомментировать этот инцидент сказал: «Не хочу».

После того, как Кадыров выложил видео с избиением Журавеля, журналистка Ксения Собчак начала освещать эту историю в своих соцсетях. Блогер сделала пару постов об инциденте, после чего сообщила, что с ней связался сам глава Чечни.

Позже Собчак поделилась подробностями разговора с Кадыровым. По ее словам, Кадыров заявил, что не планировал скрывать этот инцидент от общественности, а действия сына похвалил и не стал наказывать его.

Так называемую «акцию протеста» с сожжением Коарана Журавель провел 19 мая 2023 года у Соборной мечети в Волгограде. Видео с правонарушением начало распространяться в соцсетях. На следующий день юношу задержали оперативники ФСБ. Позже дело о сожжении Корана передали в Чечню. Там Журавель захотел встретиться с Кадыровым и сообщить ему о намерении принять ислам.