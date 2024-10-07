Песков: новый посол в США будет назначен в срок

Назначение на должность нового представителя России в Соединенных Штатах состоится в установленный срок. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передал ТАСС.

«Посол будет назначен своевременно», — отметил Песков.

Кроме того, представитель Кремля подчеркнул, что окончание работы посла России Анатолия Антонова не привело к снижению уровня дипломатических отношений между Москвой и Вашингтоном.

Как известно, посол Анатолий Антонов занимал пост с 2017 года и активно работал над укреплением российско-американских связей, несмотря на многочисленные вызовы.

Ранее сообщалось, что Виктор Бут участвовал в переговорах с хуситами о продаже оружия.