WSJ: Виктор Бут участвовал в переговорах с хуситами о продаже оружия

Американская газета The Wall Street Journal (WSJ) в своей статье обнаружила причастность депутата Законодательного собрания Ульяновской области Виктор Бута к продаже оружия членам военизированной группировки шиитов-зейдитов, действующих на территории Йемена (хуситам).

Бут отбывал наказание в американской тюрьме по обвинению в незаконной продаже оружия и поддержке террора. Суд в США осудил его на 25 лет в 2012 году.

8 декабря 2022 года Бут вернулся в Россию после обмена заключенными с США — в аэропорту Абу-Даби его обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которую в РФ обвинили в распространении наркотических веществ.

В материале WSJ говорится, что Бут принимал участие в переговорах о продаже хуситам автоматов. Сам Бут также прокомментировал эту информацию, назвав ее вбросом перед днем рождения президента России Владимира Путина.

Статью американской газеты также прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заявил, что Кремль склоняется к тому, чтобы считать данный материал фейком.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения.