Песков объяснил истерику Запада из-за интервью Путина Карлсону

В планы нынешнего истеблишмента США не входит, чтобы простые американские граждане смогли ознакомиться с мировоззрением президента России Владимира Путина, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Именно этим, как пояснил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» Песков, можно объяснить тотальный негатив Запада к недавнему интервью российского президента американскому обозревателю Такеру Карлсону.

«Общаясь с американским журналистом, Путин посылает такой месседж и международной аудитории не только в Соединенных штатах Америки, и в Европе, и во всех других направлениях. Не всем хочется это слышать», – заявил Песков.

По словам представителя Кремля, власти в Вашингтоне сначала всячески мешали устроить беседу Путина с Карлсоном, а теперь категорически не рекомендуют его смотреть. В то же время, в США практически не осталось независимых журналистов, которые бы пытались предоставлять информацию сразу со всех сторон, посетовал Песков.

«Но на этот раз это все равно происходит. Это не задушить. Мир изменился», – подчеркнул он.

Напомним, только за первые сутки интервью Путина Карлсону набрало в социальных сетях более 150 млн просмотров и миллионы восторженных комментариев простых американцев, которых поразили смелость журналиста и искренность российского президента.

В Кремле же подчеркнули, суть беседы заключалась в том, чтобы живущие в странах Запада граждане услышал российскую версию происходящего на Украине.