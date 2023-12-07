Песков объяснил, почему борт Путина сопровождался истребителями

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил, почему борт Владимира Путина сопровождался истребителями в его поездках в Абу-Даби и Эр-Рияд. По его словам, сопровождение нескольких Су-35С призвано обеспечить безопасность российского лидера, так как его перелеты проходили в небезопасных региона. Слова Пескова передает издание РИА Новости .

Песков подчеркнул, что ОАЭ и Саудовская Аравия являются стабильными и безопасными государствами, но смежные районы могли нести опасность для сохранности Путина, поэтому было принято решение об обеспечении дополнительных мер безопасности.

Представители СМИ также задали секретарю вопрос о том, встречался ли президент с пилотами данных истребителей. Песков ответил, что не имеет информации об этом, так как военная техника и борт номер 1 садятся в разных местах. Тем не менее он уточнил, что Путин, скорее всего, «знает или узнает» личность пилотов.