Песков обвинил Европу в оголтелом милитаризме

Позиция европейских стран мешает заключить мир с Украиной. Такое заявление сделал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина. Его точку зрения привел ТАСС.

Песков дал интервью изданию на полях Восточного экономического форума. По его мнению, руководство Евросоюза и ряда европейских стран занимает радикальную позицию. В частности, Урсула фон дер Ляйен призывает превратить Украину в «стального ежа».

«Это оголтелый европейский милитаризм. И такая позиция европейцев не способствует, а, наоборот, затрудняет процесс урегулирования», — указал он.

Ранее Песков заявил, что любой мессенджер полностью доступен для спецслужб. Он подчеркнул, что пользователи мессенджеров должны осознавать это.