Песков напомнил, что все мессенджеры абсолютно прозрачны для российских спецслужб

Песков напомнил, что все мессенджеры прозрачны для российских спецслужб
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любой мессенджер полностью доступен для спецслужб. Он подчеркнул, что пользователи мессенджеров должны осознавать это. Сообщение Пескова цитирует агентство ТАСС.
В ходе обсуждения ситуации с мессенджерами WhatsApp (принадлежащим компании Meta, запрещённой в России и признанной экстремистской) и Telegram представитель Кремля дал свои комментарии.
«Конечно, мы должны понимать, что любые мессенджеры — это абсолютно прозрачная система. И люди, которые их используют, должны понимать, что они все прозрачные. Для спецслужб», — отметил Песков.
Ранее Песков выступил за сохранение в России популярных мессенджеров Telegram и WhatsApp*. По его мнению, существование иностранных сервисов критически важно для создания здоровой конкурентной среды и успешного развития российского аналога Max.
* Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в РФ.