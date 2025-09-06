Песков напомнил, что все мессенджеры абсолютно прозрачны для российских спецслужб

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любой мессенджер полностью доступен для спецслужб. Он подчеркнул, что пользователи мессенджеров должны осознавать это. Сообщение Пескова цитирует агентство ТАСС .

В ходе обсуждения ситуации с мессенджерами WhatsApp (принадлежащим компании Meta, запрещённой в России и признанной экстремистской) и Telegram представитель Кремля дал свои комментарии.

«Конечно, мы должны понимать, что любые мессенджеры — это абсолютно прозрачная система. И люди, которые их используют, должны понимать, что они все прозрачные. Для спецслужб», — отметил Песков.

Ранее Песков выступил за сохранение в России популярных мессенджеров Telegram и WhatsApp*. По его мнению, существование иностранных сервисов критически важно для создания здоровой конкурентной среды и успешного развития российского аналога Max.

* Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в РФ.