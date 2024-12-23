Песков опроверг слухи о разводе Башара Асада

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о разводе бывшего президента Сирии Башара Асада, а также о заморозке его имущества в стране. Ранее такие сведения появились в арабских СМИ.

Представитель Кремля сообщил, что слухи об этом не соответствуют действительности, передает ТАСС.

27 ноября 2024 года оппозиционные группировки Сирии во главе с Сирийской национальной армией и отрядами «Хайят Тахрир аш-Шам»* начали наступление на правительственные силы в ответ на обстрелы западной части провинции Алеппо.В ответ на это сирийская армия предприняла попытку контрнаступления, однако она не увенчалась успехом.

5 декабря антиправительственным силам удалось проникнуть в город Хама. Сразу после этого боевики направились в Хомс. 7 декабря повстанцы подошли к столице Сирии — Дамаску.

Вечером 8 декабря стало известно, что Башар Асад покинул Сирию и приехал в Москву. 16 декабря Асад впервые прокомментировал ситуацию в Сирии, заявив, что его эвакуацию организовала Россия.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что жена Башара Асада Асма аль-Асад подала на развод. Она планировала вернуться в Великобританию, где родилась в семье сирийцев.

*террористическая организация, запрещенная в РФ.