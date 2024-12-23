СМИ: жена свергнутого сирийского президента Асада подала на развод

Жена свергнутого сирийского президента Башара Асада Асма выразила недовольство своей жизнью в Москве и подала на развод. Об этом сообщила турецкая редакция CNN со ссылкой на источники.

В начале декабря 2024 года стало известно, что Башар Асад прибыл в Россию, где ему предоставили убежище. 49-летняя Асма, супруга политика, подтвердила свои намерения развестись.

Она обратилась в российский суд с просьбой о специальном разрешении на выезд из Москвы, и в настоящее время ее заявление находится на рассмотрении российских властей. По данным издания, Асма Асад планирует вернуться на родину в Великобританию, где родилась и выросла в семье сирийских родителей.

Асма аль-Асад является гражданкой как Великобритании, так и Сирии. Она выросла в обеспеченной семье и с отличием окончила Королевский колледж Лондонского университета по специальностям в области компьютерных технологий и французской литературы. Именно в Англии Асма встретила Башара. Они заключили брак в декабре 2000 года и имеют троих детей: двух сыновей и дочь.

Ранее сообщалось, что Асад переправил почти две тонны евро и долларов в Москву в 2018‑2019 годах.