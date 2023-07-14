Песков опроверг слухи в СМИ о продлении Россией зерновой сделки

Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее появились сообщения о заявлении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Владимир Путин согласился на продление этой сделки, однако Песков заявил, что сам президент России таких заявлений не делал. Первоисточником называются французские и турецкие СМИ.

Данные сообщения, распространенные в СМИ, вызвали путаницу и недоразумение. По словам Пескова, президент Российской Федерации не высказывал свое согласие на продление зерновой сделки с Турцией. Ранее Владимир Путин заявлял, что продление сделки возможно только в том случае, если будут соблюдены обещания, данные западными странами России.