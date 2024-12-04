В Кремле в очередной раз прокомментировали возможность начала мирных переговоров между Москвой и Киевом по вопросу прекращения украинского конфликта или, хотя бы, прекращения огня на линии фронта.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: в настоящее время основания для российско-украинских переговоров в Кремле не видят.

«Пока нет никаких оснований для переговоров», — сказал Песком газете «Известия».

Пресс-секретарь президента РФ обратил внимание на тот факт, что многие мировые державы стремятся предоставить Москве и Киеву свою территорию в качестве площадки для возможных переговоров. Одним из таких в последнее время стал Катар, уточнил Песков.

«Действительно, эмират очень активно работает в плане посреднических услуг по самым разным сюжетам, делает это эффективно. Помимо этого, наши двусторонние отношения с Катаром превосходно развиваются. Катару», — сказал Песков.

Он добавил, что такая добрая воля ряда стран достойна признательности со стороны России.