35 лет СНГ: политолог рассказал, что удалось сделать и какие вызовы впереди

Саммит глав стран СНГ состоится в Туркменистане в пятницу, 9 октября. О перспективах развития Содружества, вызовах и возможных новых участниках интеграционных процессов на постсоветском пространстве в интервью рассказал замдиректора Института стран СНГ Владимир Евсеев, сообщил rosbalt.ru.

По данным издания, саммит проходит в год 35-летия СНГ. Этот юбилей будет отмечаться в декабре, но помощник президента РФ Юрий Ушаков уже назвал его важным историческим рубежом.

«Очень важно, что саммит проходит именно в Туркменистане. Именно в Ашхабаде 13 декабря 1991 года собрались главы Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Итогом этой встречи стало заявление, в котором все пять бывших советских республик выразили согласие войти в СНГ. Однако Туркменистан, который действительно взял четкий курс на нейтралитет, так и не ратифицировал Устав СНГ, вследствие чего остается в статусе ассоциированного наблюдателя», — считает эксперт.

По словам Евсеева, 35 лет — действительно большой срок. За эти годы деятельность Содружества Независимых Государств не раз показала, насколько высока востребованность этой организации. Причем это касается даже тех стран, которые по разным причинам вышли из ее состава.

Изначально предполагалось, что у СНГ будет куда более широкая повестка, чем потом оказалось. В частности, в первые годы после создания Содружество принимало активное участие в урегулировании вооруженных конфликтов на постсоветском пространстве. Но эта линия дальнейшего развития не получила. В итоге структуры СНГ сосредоточились в основном на вопросах торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества.

Если не брать страны Балтии и Украину, про которую отдельный разговор, на всем пространстве бывшего Советского Союза благодаря СНГ создана зона свободной торговли, удобная и выгодная для всех, кто в нее входит. Это, по мнению эксперта, принципиально главное, что удалось сделать.

О перспективах и вызовах

Евсеев отметил усиление внешней критики в адрес интеграционных проектов, инициированных Россией, включая ЕАЭС и ОДКБ. Однако постсоветские страны участвуют в интеграционных процессах с разной скоростью, исходя из своих национальных интересов.

Есть Союзное государство, которое создали Россия и Белоруссия, есть Евразийский экономический союз, есть ОДКБ. Образно можно сказать, что Союзное государство выступает как драйвер ЕАЭС, который, в свою очередь, толкает вперед развитие СНГ. Речь прежде всего о создании общих рынков, в том числе энергетических.

При этом получается так, что СНГ — это наиболее широкая структура из всех, в ее рамках больше пространства для продолжения плодотворного сотрудничества. И тут для России важно, что СНГ дает возможность выстраивать отношения со странами, которые не входят в ЕАЭС и ОДКБ.

Вдобавок у СНГ есть востребованность не только в экономической сфере — заметна заинтересованность и в политическом сотрудничестве. Прежде всего это касается решения региональных проблем, таких, например, как договоренности по Каспию.

В числе многообещающих тем также внимание к военному сотрудничеству. Ранее звучали идеи по созданию совместной системы ПВО. Евсеев полагает, что интерес к этому может возобновиться.

«В рамках СНГ продолжается эффективная и взаимовыгодная работа, несмотря на разного рода сложности, возникающие между нашими странами. При этом именно Содружество зачастую становится площадкой для преодоления таких противоречий», — высказал мнение эксперт.

Ранее сообщалось, что политолог Бернардини объяснил визит военного комитета на Украину.