Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о словах председателя Европейской комиссии Урсулы Фон дер Ляйен о десятилетии майдана на Украине. Представитель Кремля дал интервью корреспонденту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину. Видео опубликовано в соцсетях.

21 ноября глава Еврокомиссии поздравила украинцев с годовщиной евромайдана. В своем микроблоге она опубликовала видеозапись, в которой в очередной раз назвала будущее Украины в составе Европейского союза (ЕС). Фон дер Ляйен заявила, что «холодные ночи» майдана навсегда изменили Европу.

«Очень жаль, ибо, наверное, никогда еще в современной истории Европы силовой переворот не воспринимался как праздник», – сказал Песков.

21 ноября 2013 года на главной площади Киева, именуемой майданом Незаложности, начались массовые акции протеста, которые привели страну к государственному перевороту и свержению легитимного президента Виктора Януковича. Протестующие вышли на площадь, чтобы выразить свое недовольство приостановкой подписания Киевом соглашения с Евросоюзом об ассоциации.

Впоследствии майдан превратился в противостояние между представителями силовых служб, неонацистов и радикалов. Несколько десятков человек погибли в результате уличных столкновений.

Последствием майдана стало провозглашение независимости ДНР и ЛНР, а также референдумы о вхождении Крыма и Севастополя в Россию. В марте 2014 года полуостров вернулся в состав РФ, а Донбасс создал свои собственные правительства.

В 2022 году ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области стали частью России в результате референдумов.